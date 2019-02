17. Februar 2019, 21:53 Uhr Verstorbene Schriftstellerin In memoriam Sigrid Heuck

Zum Gedenken an die vor fünf Jahren verstorbene Schriftstellerin Sigrid Heuck liest der Sprecher Klaus Wittmann aus deren Buch "Das geheimnisvolle Bild im Baum". Dazu spielt Sepp Bilgeri auf der Harfe. Die Veranstaltung findet am Samstag, 23. Februar, von 19.30 Uhr an statt, und zwar in der Bauernstube im Haus der Autorin in der Grabenmühle nahe Bairawies. Zu Heucks bekanntesten Werken zählen die von ihr auch illustrierten Kinderbuch-Bildbände "Cowboy Jim" und "Pony, Bär und Apfelbaum". Daneben verfasste sie auch Literatur für Erwachsene. Auf Einladung der Hauserbin Barbara Holzmayr liest Wittmann heuer an verschiedenen Abenden. Folgende Termine sind angesetzt: "Das geheimnisvolle Bild im Baum" am 23. Februar, "Die alte Mühl, 1. Teil" am 2. Oktober, "Die alte Mühl, 2. Teil" am 29. November; Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Reservierungen per Mail an bholzmayr@t-online.de