17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Verpatzte Chorprobe Lustspiel zur Adventszeit

Die Höhenrainer Theaterspieler wollten heuer pausieren, aber sie können's einfach nicht lassen: Kolpingsfamilie und Trachtenverein geben am Freitag, 21. Dezember, ein kleines Lustspiel zur Adventszeit: "Chorprobe mit Hindernissen" aus der Feder ihrer Regisseurin Resi Much. In dem halbstündigen Stück mit 13 Darstellern geht es um den alltäglichen Wahnsinn. Der Kirchenchor will proben, doch dauern läuft was schief, Handys klingeln und Sänger eilen nach draußen, der Chorleiter ist nach kurzer Zeit völlig verzweifelt. Beginn im Pfarrheim Höhenrain ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.