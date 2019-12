Inspiriert durch Rudyard Kiplings gleichnamige Sammlung von Erzählungen und Gedichten, genießt Disneys Zeichentrickfilm "Das Dschungelbuch" Kultstatus. Seine liebevoll gezeichneten Charaktere und populären Songs wie "Probier's mal mit Gemütlichkeit", der sogar für den Oscar nominiert wurde, führen bis heute die Listen der beliebtesten Disney Songs an. Mit "The Sound of Hollywood Symphony Orchestra & Choir" hält der Dschungel nun Einzug in den Konzertsaal: Während die Geschichte um das Findelkind Mogli und seine vierbeinigen Freunde auf Großbildleinwand projiziert wird, erklingen Swing, Jazz und klangvolle symphonische Werke live auf der Bühne. Affenkönig Louis lädt zum Tanz, die Elefanten bringen den Urwald zum Beben und ganz nebenbei erfährt Mogli von seinen Beschützern, dem Bären Balu und dem Panther Baghira, was ein großes Herz und echte Freundschaft ausmacht. Wer jeweils zwei Eintrittskarten für die Vorstellung am Samstag, 4. Januar, 15 Uhr, im Gasteig, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 18. Dezember, im Zeitraum von 9.45 bis 9.55 Uhr anrufen unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 und folgende Frage beantworten: Wie heißt das Findelkind in dem Film? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine weitere Vorstellung ist am 5. Januar. Karten gibt es käuflich unter Telefon 089/93 60 93 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.