8. Januar 2019, 21:58 Uhr Verlosung Verlosung: Bienvenue im Musical Cabaret

Einen ersten Vorgeschmack auf diese außergewöhnliche Version des Musical-Klassikers Cabaret bekommt man im Deutschen Theater bereits am 22. Februar beim ball.total. Dort wird das Ensemble einige Ausschnitte präsentieren. Das komplette Stück ist dann von Mitte März an zu sehen. Mit der von der Kritik gefeierten Inszenierung aus dem English Theatre Frankfurt startet das Deutsche Theater in die Spielzeit 2019. Das Publikum nimmt Platz im legendären Kit-Kat-Club und taucht ein ins Berlin der 1930er-Jahre. Cabaret ist ein Musical-Klassiker, der Zeitgeschichte schreibt, ein Lehrstück über die Gefahr politischer Teilnahmslosigkeit, ein Musical über Geschichte und voller Geschichten über authentische Menschen. Allem voran ist Cabaret aber zeitlose Unterhaltung, gespickt mit berühmten Songs und aufregenden Choreografien. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Samstag, 16. März, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 9. Januar, in der Zeit von 9.45 bis 9.55 Uhr unter der Telefonnummer 089/324916666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: In welchem legendären Club spielt Cabaret? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse des Deutschen Theaters, Schwanthalerstraße 13, Montag bis Samstag, von 10 bis 19 Uhr, sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, unter Telefon 55 23 44 44 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen.