3. Juli 2019, 21:39 Uhr Verkehr Tölzer Parkhaus ist wieder offen

Arbeiten an der Bockschützstraße haben sich zwei Wochen verzögert

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

An den mobilen Ampeln vor den Rampen müssen die Autofahrer teilweise bis zu fünf Minuten lang warten, mehrere Parkdecks sind wechselweise gesperrt: Seit Ostern ist das Zentralparkhaus an der Bockschützstraße in Bad Tölz mit seinen 403 Stellflächen nur stark eingeschränkt zu benutzen. Der Grund dafür ist die Generalsanierung der porös gewordenen Betonschichten, die im Sommer vorigen Jahres begann, im Frühjahr fortgesetzt wurde und schon vor zwei Wochen hätte beendet sein sollen. "Wir hatten Probleme mit der Witterung", erklärt Birte Otterbach, Pressesprecherin der Stadt, die Verzögerung. Die Arbeiten sind seit Mittwoch jedoch endgültig abgeschlossen. Das Parkhaus soll von Anfang kommender Woche an ohne Hindernisse zu befahren sein.

Vor allem die Regenfälle in der zweiten Mai-Hälfte warfen den Zeitplan für die Sanierung über den Haufen. "Die Luftfeuchtigkeit war zu hoch", sagt Otterbach. Außerdem sei durch den Wind an den Seiten Wasser ins Parkhaus gedrückt worden. Ein weiterer Grund für den Verzug waren die Tölzer Rosentage: Die Baustelle wurde für die vier Tage an Pfingsten geräumt, damit Besucher mehr Parkplätze zur Verfügung hatten. Nach dem Ende der Arbeiten müsse die neue Beschichtung der Decks nun noch übers Wochenende trocknen, teilt die Sprecherin der Stadt mit.

Allerdings wird im Zentralparkhaus auch danach gewerkelt. Dies tangiere den Verkehr indes nur geringfügig, betont Otterbach. Vorgesehen seien eine neue Beleuchtung und eine bessere Überwachungstechnik. Vermutlich werden dazu neue Kameras eingebaut. Dies sei aber noch nicht hundertprozentig entschieden, "die Planungen sind am Laufen", sagt die Sprecherin der Stadt. Notwendig ist diese Maßnahme weniger wegen der Aufklärung von Unfällen im Parkhaus. Vielmehr geht es der Stadt um das Eindämmen von Vandalismus. Auf den sanierten Betonbelag seien schon drei Graffiti aufgesprüht worden, außerdem habe jemand die Brandschutztür im Untergeschoss aus den Angeln gehoben, berichtet Otterbach. Und auch das Blech auf den Dächern über den Rampen sei ramponiert und müsse ausgetauscht werden. Der Grund: "Jugendliche hatten sich auf die Dächer gesetzt und sie beschädigt."