25. Juli 2019, 21:46 Uhr Verkehr Parkverbot in oberer Marktstraße bleibt

In der oberen Marktstraße in Bad Tölz - zwischen dem Khanturm und dem Beginn der Fußgängerzone - stellen Leute gerne ihr Auto ab, die mal eben Brot oder Brezen beim nahen Bäcker kaufen oder ihren Kontoauszug von der Bank abholen möchten. Die meisten parken auf der südlichen Seite zum Kaufhaus Rid hin, obwohl dort keine Stellflächen eingezeichnet sind - ebenso wenig wie auf der anderen Straßenseite. Auf diese Verkehrssituation werde er nun schon seit zehn Jahren immer wieder angesprochen, sagte Peter von der Wippel (FWG) in der jüngsten Sitzung des Tölzer Stadtrats. Deshalb schlug der Stadtrat, der ein Sportgeschäft in der Fußgängerzone betreibt, jetzt vor, das wilde Parken gewissermaßen zu legalisieren und das Abstellen via Parkschein dort für 30 Minuten zu erlauben.

Damit zeigte sich Bauamtsleiter Christian Fürstberger nicht gerade glücklich. Werde das Parken für eine halbe Stunde erlaubt, dann stünden in der oberen Markstraßen künftig die Autos von Leuten, die zum Beispiel zum Arzt oder länger auch zum Einkaufen in der Fußgängerzone gingen - und die zulässige Parkzeit ebenfalls überschritten. Auch Bürgermeister Josef Janker (CSU) will zwischen den Khanturm und der unteren Marktstraße keine Parkplätze am Straßenrand einzeichnen lassen. Er verwies darauf, dass das Parkverbot dort nicht zuletzt ein Wunsch der Anwohner war.