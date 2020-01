Die Postbank schließt im März ihre Niederlassung an der Philippstraße. Die Deutsche Post wiederum plant deshalb, ihre Brief- und Paketannahmestelle in den Rewe-Markt an der Straße des 28. April 1945 zu verlagern. Dies nimmt die Freie Lokalpolitik Penzberg (FLP) zum Anlass, erneut eine "große Kreisellösung" im Bereich Bichler Straße/Straße des 28. April 1945 zu fordern. "Wenn man nur bedenkt, wie viele Kunden derzeit täglich die Postfiliale besuchen und man dieses ganze Volumen auf die eh schon schwierige Verkehrslage dort stößt, dann weiß man heute schon, zu welchen Problemen das führen wird", erklären die drei FLP-Stadträte Michael Kühberger, Jack Eberl und André Anderl in einer Pressemitteilung.

Die Stadt Penzberg plant zwei neue Kreisverkehre: einen an der Seeshaupter Straße/Einmündung Birkenstraße und einen zweiten im Übergang von Bichler zur Karlstraße. Als die Pläne im Oktober 2019 im Stadtrat vorgestellt wurden, regte sich Kritik bei FLP und Grünen, die eine Anbindung der Straße des 28. April 1945 an den Kreisel forderten. Damals lehnten dies die Planer ab, weil eine direkte Verbindung die Verlegung der Straße nötig machen würde. Nun habe sich jedoch die Sachlage geändert, betont die FLP.

"Wir sollten hier nicht länger warten und die Pläne für eine große Lösung mit großem Kreisel und eigener Zufahrt auf das Rewe-Gelände planen", lassen Eberl, Bürgermeisterkandidat Kühberger und Anderl wissen. Auch wenn das Verkehrsplanungsbüro darin keinen großen Mehrwert gesehen habe.

Des Weiteren teilen die drei Stadträte mit, dass sie auf ein Konzept mit dem Arbeitstitel "E-Mobil Penzberg" setzen. Anders als "Penzberg Miteinander" - die mit Markus Bocksberger als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen - würde die FLP nicht allein das Stadtbusnetz verbessern wollen. Stattdessen soll es an sieben bis acht festen Stationen im Stadtgebiet möglich sein, E-Bikes und E-Roller auszuleihen. An diesen Stationen können die Gefährte wieder zurückgegeben werden. "Natürlich in Verbindung mit Haltestellen, wo später ein E-Shuttle-Bus durch Penzberg fährt", schreibt die FLP.