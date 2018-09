30. September 2018, 22:04 Uhr Verkehr in Kochel am See Behinderungen durch Breitbandausbau

Nachdem in den vergangenen Wochen in den nördlichen Ortsteilen der Gemeinde Kochel am See ein Großteil der Kabel für den Breitbandausbau verlegt wurden, werden aller Voraussicht nach am heutigen Montag, 1. Oktober, die Arbeiten in Walchensee starten. Das teilt die Kommune mit. Zunächst sollen die Grabarbeiten vor allem im Bereich der Ringstraße und der Kastanienallee ausgeführt, später dann auf den gesamten Ortsteil ausgeweitet werden. Deshalb werde es in den kommenden Wochen teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in ganz Walchensee kommen, kündigt die Gemeinde an.