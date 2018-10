1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Verkehr in Bad Tölz Behinderungen wegen Dreharbeiten

Von der ZDF-Serie "Tonio und Julia" werden derzeit weitere Folgen in Bad Tölz gedreht. Aufgrund der Dreharbeiten der Produktionsfirma Studio.tv.film im Stadtgebiet kann es deshalb bis zum 24. Oktober immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und sogar zu Straßensperrungen kommen, teilt die Stadt mit. Im Einzelnen betroffen sind am Freitag, 5. Oktober die Bairawieser Straße, Höhe Hausnummer 8, mit einer Vollsperrung sowie die Nockhergasse mit einer Intervallsperrung. Am Montag, 8. Oktober, ist mit Behinderungen in der Badstraße und der Angerstraße zu rechnen. Am Freitag, 12. Oktober, wird die Gartenstraße zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr komplett gesperrt, Behinderungen gibt es zudem auf dem Parkplatz Stadtwerke und zwischen 14 und 20 Uhr in der Austraße. An diesem Tag wird auch am Kalvarienberg gedreht. Am Dienstag, 23. Oktober, ist schließlich zwischen 6 und 20 Uhr mit Behinderungen auf dem Parkplatz Arzbacher Straße zu rechnen.