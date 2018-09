3. September 2018, 22:08 Uhr Verkehr in Bad Tölz Arbeiten an B 472 gehen voran

Neue Ampeln an der Flinthöhe in Betrieb

Die Arbeiten an der Bundesstraße 472 in Bad Tölz sind im Zeitplan. Das teilt das Straßenbauamt Weilheim mit. In der Nacht von Montag auf Dienstag war eine Vollsperrung der B 472 notwendig. Sollte allerdings die Witterung die Bauarbeiten behindert haben, so ist nach Angaben des Straßenbauamtes mit einer weiteren Vollsperrung in der Nacht zum Mittwoch zu rechnen.

Das Staatliche Bauamt Weilheim erneuert im Laufe des Jahres 2018 in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bad Tölz sechs Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet. Es handelt sich um die drei Anlagen an der Flinthöhe an der B 472, die Ampelanlagen an der Auffahrt auf die B 472 an der Arzbacher Straße, auch Bad Tölz Mitte genannt, am sogenannten Moraltverteiler und an der Kreuzung Sachsenkamer Straße - Osterleite - Dietramszeller Straße. Seit vergangenem Dienstag sind nun die drei Lichtsignalanlagen an der Flinthöhe (Maxlweiher, Haupttor und Osttor) in Betrieb. Die Lichtsignalanlagen wurden auf LED-Technik umgestellt und werden nach

Angaben des Amtes nach dem neusten Stand der Technik verkehrsabhängig gesteuert.

Mittlerweile erreichen das Straßenbauamt aber auch vermehrt Fragen zur Notwendigkeit der Deckenbaumaßnahme auf der B 472 zwischen Bad Tölz Mitte und Blomberg. "Die Straße befindet sich hier in keinem substanziell sanierungswürdigem Zustand", erklärt dazu der Abteilungsleiter Martin Herda. Es gebe also keine nennenswert erkennbaren Schäden an der Fahrbahn. "Der Deckenbau im Zuge des Austausches der Ampelanlagen an der Abfahrt Bad Tölz Mitte ist der fehlenden Griffigkeit des Fahrbahnbelages geschuldet", erklärt Herda. Deswegen wurden nur 0,5 Zentimeter der Asphaltdecke entfernt. Eine neue, rund 1,6 Zentimeter dicke Asphaltdecke soll laut Herda die notwendige Griffigkeit bringen und die Gefahr von Unfällen durch Schleudern oder Abkommen von der Fahrbahn, gerade vor dem Beginn der nassen Jahreszeiten, stark minimieren.