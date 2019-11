Zwei Jahre lang mussten sich die Autofahrer auf der Garmischer Autobahn, auch A 95 genannt, durch kilometerlange Engstellen schieben, weil die Brücken auf der Autobahn erneuert wurden. Nun ist ein Großteil der Arbeit erledigt, die Umleitungen werden zurückgebaut.

Nach dem Starnberger Dreieck läuft der Verkehr Richtung Garmisch schon seit vergangener Woche ungehindert auf der neuen Fahrbahn, in der Gegenrichtung hat der Rückbau der gelben Markierungen am Dienstag begonnen, die Fahrbahn soll bis kommende Woche komplett freigegeben werden, erklärt der Sprecher der Autobahndirektion Südbayern, Josef Seebacher. Im zweiten Abschnitt bei Seeshaupt soll es je nach Witterung noch etwa zwei Wochen dauern, bis die Spuren wieder komplett befahrbar sind.

Verzögerungen gibt es allerdings bei der Brücke am Starnberger Dreieck. Das kann deshalb laut Seebacher voraussichtlich erst im kommenden Sommer zur Gänze freigegeben werden. Grund für die Verspätung seien personelle Probleme der beauftragten Firma gewesen. Zwar liefen die Arbeiten wieder gut, gerade würden die Widerlager betoniert. Die Baustelle werde aber auch den zweiten Winter über bestehen bleiben und, inklusive Fahrbahnerneuerung und Rückbau, den Verkehr bis in den Frühsommer beeinträchtigen. Die Behelfssituation an der Starnberger Ausfahrt bleibt bis dahin wie gehabt.

Die umfangreichen Arbeiten an den Brücken sind in zwei Abschnitten erfolgt: 2018 wurde auf der Fahrbahn Richtung München gearbeitet, der Verkehr musste vierspurig auf die Gegenfahrbahn geleitet werden. In diesem Jahr kehrte sich die Situation um, als die Seite Richtung Garmisch ertüchtigt wurde. Nun werden die Bereiche wieder weitgehend freigegeben, allerdings gilt in den Abschnitten vorerst noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern. Diese könne erst aufgehoben werden, wenn der Mittelstreifen mit sämtlichen Leitplanken wieder komplett hergestellt sei, sagt Seebacher.