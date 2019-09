Autofahrer sollten in den nächsten Wochen die Anschlussstelle Greiling Ost an der Bundesstraße 472 meiden. Von diesem Montag, 9. September, an ist die Unterführung Ötzstraße komplett gesperrt. Das Staatliche Bauamt Weilheim führt bereits seit Mitte Mai Brücken- und Straßenbauarbeiten für den Umbau der Anschlussstelle im Osten von Greiling durch.

Die Brückenbauarbeiten im Bereich der Ötzstraße waren ursprünglich in den Sommerferien geplant. Der nicht absehbar schlechte Untergrund habe jedoch zusätzliche Gutachten und statische Neuberechnungen notwendig gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Weilheimer Behörde. Für die an der Anschlussstelle vorgesehene neue Lärmschutzwand muss eine schmale Brückenkonstruktion neben der vorhandenen Brücke errichtet werden. Bislang wurden die Stützen hergestellt. Wegen der äußerst geringen Tragfähigkeit des Bodens seien zusätzlich umfangreiche Gründungsarbeiten notwendig. Für die weiteren Arbeiten muss die Unterführung Ötzstraße deshalb vom 9. September bis voraussichtlich 21. Oktober gesperrt werden.

Die B 472 sei in diesem Bereich stark belastet, heißt es weiter. An der Anschlussstelle ergeben sich für Abbieger lange Wartezeiten. Die Knotenpunkte seien unübersichtlich und nicht mehr richtlinienkonform, so das Staatliche Bauamt. In den vergangenen Jahren hatten sich dort mehrere, teils schwere Unfälle ereignet. Nun wird die Anschlussstelle samt der Einmündung in die Kreisstraße TÖL 12 komplett umgebaut und entlang der B 472 mit Ein- und Ausfädelstreifen versehen.

Das Freihalten einer Fahrspur unter der Brücke ist nicht möglich. Eine Fußgängerquerung kann erst Ende September umgesetzt werden. Einen Ersatzbus für die Schüler organisiert die Gemeinde. Aufgrund der Arbeiten muss an einzelnen Tagen und außerhalb der Hauptverkehrszeiten eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet werden. Die Umleitung ist beschildert.