25. Juli 2019, 21:46 Uhr Verkehr Faulhaberstraße weiter gesperrt

Die Faulhaberstraße in Waldram, die seit Mai saniert wird, bleibt noch bis 14. August, gesperrt - zwei Wochen länger als ursprünglich geplant. Gründe sind laut Mitteilung der Stadt der unvorhergesehene schlechte Straßenzustand, zusätzliche Kabelverlegungen der Bayernwerke und die Witterungsbedingungen. Zudem finden bis zur Fertigstellung noch Asphaltierungsarbeiten statt, sodass die Straße weiterhin für den Gesamtverkehr gesperrt bleiben muss. Auch müssen die Gehwege noch fertig gepflastert und vollständig hergestellt werden. "Der nördliche Gehweg ist bereits wieder begehbar und kann genutzt werden", heißt es in der Mitteilung. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass die Zufahrt in die Föhrenwaldstraße ebenfalls für etwa drei Tage gesperrt wird. Die Umleitung erfolgt in diesen Tagen über die Sudetenstraße.