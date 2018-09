9. September 2018, 22:05 Uhr Verkehr auf der A 95 Ausfahrt Kochel wochentags zu

Teilsperrungen auf der Garmischer Autobahn

Auf der Garmischer Autobahn A 95 wird die Anschlussstelle Murnau/Kochel in Fahrtrichtung Süden teilweise gesperrt. Seit Ende August wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Murnau/Kochel auf einer Länge von rund sechs Kilometer saniert. Zusätzlich zur bestehenden Sperrung der Einfahrt wird von Dienstag, 11. September, 9 Uhr, an auch die Ausfahrt dicht gemacht, und zwar voraussichtlich bis Ende September. Die Sperrung gilt jeweils nur von Montagfrüh bis Freitagmittag. An den Wochenenden wird die Ausfahrt wegen des Ausflugsverkehrs geöffnet.

Wochentags wird der von München kommende Verkehr zur nächsten Anschlussstelle Eschenlohe weitergeleitet, wo die Fahrer wenden und in Fahrtrichtung München wieder zur Anschlussstelle Murnau/Kochel zurückfahren können. In Fahrtrichtung München bleibt die Anschlussstelle geöffnet. Der Verkehr wird während der Bauzeit auf die Fahrbahn in Richtung München umgelegt. Statt zwei Spuren steht in der Baustelle in jede Fahrtrichtung nur noch eine Spur zur Verfügung. Im Baustellenbereich ist die Geschwindigkeit zur Sicherheit auf Tempo 80 begrenzt; in den Überleitungsbereichen auf Tempo 60.

Der bestehende Asphaltoberbau hat laut Autobahndirektion Südbayern erhebliche Schäden, sodass eine vollständige Erneuerung erforderlich sei. Zusätzlich würden die Fahrbahnentwässerung verbessert und Schutzplanken ersetzt. Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfänden, könne es jederzeit zu wetterbedingten Verschiebungen oder Verzögerungen kommen.