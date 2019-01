13. Januar 2019, 21:43 Uhr Vereineheim Icking Schmidbauer nur mit Gitarre

Nach 35 Jahren Liedermacherei und 22 Jahren im Duo mit dem Klangzauberer Martin Kälberer ist es Werner Schmidbauer ein Bedürfnis, mit seinen Liedern auch mal ganz alleine auf der Bühne zu stehen. Am Freitag, 18. Januar, und Samstag, 19. Januar, lässt er seine Songs pur erklingen, wenn ihn der Veranstalter Wolfgang Ramadan im Vereineheim Dorfen auf die Bühne holt. Schmidbauers Programm, das er an beiden Abenden von 20 Uhr an spielen wird, hat er "bei mir" genannt - nachdem er durch die Ruhe und Erlebnisse auf langen Reisen in einem "freien Jahr" wieder zu sich selbst gefunden habe. Damit möchte er aber auch wieder viel näher bei seinem Publikum sein. Der Künstler verspricht, man könne zusammen "hören, grooven, lachen, weinen und die Momente im Süden unserer Herzen" genießen. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr. Tickets kosten 29 Euro und sind online unter www.kartenengl.de sowie per Telefon 08171/385 21 21 erhältlich. Informationen zum Auftritt, dem Veranstalter sowie zum Kartenabo "Icking Abo Dorfen" gibt es unter www.brotzeitundspiele.de