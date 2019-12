Adventsfeuer in Weidach

Die Weidacher Vereine veranstalten am Samstag, 14. Dezember, als erste gemeinsame Aktion ein "Adventsfeuer". Es gibt zahlreiche kulinarische Spezialitäten und Musik, der Nikolaus hat sein Kommen in den ersten Stunden angekündigt. Das Adventsfeuer findet am Weidacher Stockplatz statt ( Mühlenpointweg 10). Beginn ist um 17 Uhr.