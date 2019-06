14. Juni 2019, 22:13 Uhr Verein Sofia Lange Nacht der Bücher

Lesen und lesen lassen: Der Kochler Verein "Sofia - Frauen bilden" lädt zu einer "Langen Nacht der Bücher" ein. Besucher können am Samstag, 15. Juni, von 18 Uhr an (Einlass 17.30 Uhr) im Nebenraum der "Kochler Stuben" Autoren und Werke kennenlernen. Sofia-Sprecherin Angelica Dullinger erklärt, der Verein "möchte, dass gerne - ob spannend, unterhaltsam, tief gehend - gelesen wird und auch historisches Erfahrungswissen dazu beiträgt, der Zukunft wissend und mutig zu begegnen". Namhafte Autorinnen und ein Autor lesen aus ihren Werken vor und diskutieren mit den Gästen. "Für diese Persönlichkeiten rollen wir den roten Teppich aus", so Dullinger: Gisela Notz, Historikerin, Berlin, Claudia Pinl, Journalistin, Köln, Michaela Karl, Schriftstellerin, Niederbayern, und Stefan König, Autor aus Penzberg. Es gibt einen Büchertisch; außerdem bietet Sofia einen Büchertausch an. Wer möchte, kann gut erhaltene Bücher mitbringen, tauschen oder die Fundstücke gegen eine kleine Spende erstehen. Dullinger verweist auch auf die Küche: Während die Kochler Stuben die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnten, so schreibt sie, "möchten wir Einheimischen und Feriengästen einige literarische Schmankerl servieren und freuen uns auf regen Besuch".

Sofia: Lange Nacht der Bücher, Kochler Stuben, Mittenwalder Straße 14, Kochel am See, www.sofia-kochel.de