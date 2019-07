25. Juli 2019, 21:46 Uhr Verein "Gemeinsam leben" feiert Sommerfest

Mitglieder und Freunde des Vereins "Gemeinsam leben, gemeinsam lernen - Verein zur Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder" sind eingeladen, am Samstag, 27. Juli, von 14 Uhr an, das Sommerfest gemeinsam zu feiern. Auch alle, die an der Arbeit des Vereins interessiert sind, sind dabei willkommen. Das Fest findet im Garten der evangelischen Kirchengemeinde, Egerlandstraße 39 in Geretsried, statt. Grillgut und Beilagen sollte jeder selbst mitbringen. Nachtisch, Salate und auch Kuchen werden gerne angenommen, sind jedoch keine Verpflichtung. Getränke werden kostenlos bereitgestellt. Mehr unter www.ilo.de/glgl