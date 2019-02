3. Februar 2019, 22:06 Uhr Verdächtige Hausbesuche Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Einen verdächtigen Besuch hat am Freitag ein 91-jähriger Mann aus Wolfratshausen bekommen. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich zwei unbekannte Männer bei dem gutgläubigen Senioren als Handwerker aus und verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu dessen Haus, obwohl sie nicht bestellt worden waren. Nachdem die Männer immer mehr Leistungen anboten, an denen der Wolfratshauser nicht interessiert war, bat er die angeblichen Handwerker darum, sein Haus wieder zu verlassen. Da ihm das Auftreten der beiden Männer zunehmend unseriös vorkam, verständigte der 91-Jährige die Polizei. Zu dieser Zeit hatten die Männer das Haus und die Gegend jedoch längst schon verlassen, sodass eine Kontrolle der Personen durch die Polizei nicht mehr möglich war. Das tatsächliche Ziel der beiden Unbekannten blieb somit unklar, da auch nichts entwendet worden war. Die Polizei warnt dennoch dringend davor, Unbekannte oder nicht beauftragte Handwerker ins Haus zu lassen. Nicht selten geben sich dreiste Diebe laut den Beamten als Handwerker aus, um sich so ungehindert Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen und in einem günstigen Moment Wertgegenstände zu stehlen. Beim Auftreten solcher Personen bittet die Polizei um zeitnahe Verständigung, damit sie die entsprechenden Personen zur Rede stellen kann.