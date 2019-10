In den Wintermonaten treffen sich Ritter Ursulus, Ritter Gstanzl, Ritter Syngthetix und Ritter Bit(t)schön der "Schlaraffia Im Isarwinkel" alias Detlef Hacker, Gerhard Stahl, Werner Sebb und Josef Zechmeister (oben, v.l.n.r.) in ihrer "Burg" in Geretsried.

"Reyttet ein zuhauf - bringet Burgfrauen mit und Tross": Was wie ein Aufruf zu Ritterspielen klingen mag, ist in Wahrheit die Einladung des Bundes "Schlaraffia im Isarwinkel" zu seinem Stiftungsfest. Erwartet werden um die 180 Gäste aus Deutschland und Österreich, wenn die knapp zwanzig Mitglieder des Geretsrieder Männerbundes am Samstag, 9. November, ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

"Wir sind ein Männerbund, der sich der Pflege der Freundschaft, der Kunst und des Humors widmet", erzählt Werner Sebb, Mitglied in Geretsried. Auch wenn "Schlaraffia" kein Geheimbund ist, mag manches für Außenstehende etwas merkwürdig aussehen. Zum Beispiel treffen sich die Männer in einer Verkleidung. Die "Rüstung", bestehend aus Umhang und Mütze, helfe dabei, den Alltag hinter sich zu lassen. "Man geht da rein und ist nicht mehr Werner Sebb, sondern Ritter Syngthetix." Sein Schlaraffenname setzt sich aus seinen zwei Berufen zusammen: Sebb ist ausgebildeter Sänger, hat aber auch lange in einem Chemiekonzern gearbeitet.

Detailansicht öffnen Werner Sebb vom Männerbund Schlaraffia in Geretsried in seiner 'Rüstung'. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Gegründet wurde der Verein 1859 in Prag. Zwei Künstler des Deutschen Theaters wurden von einem Künstlerbund abgewiesen. Der Grund: Sie waren keine Aristokraten. Daraufhin riefen sie eine persiflierende Gegenbewegung ins Leben. Durch Tourneereisen breitete sich der Männerbund immer weiter aus und ist heute von den USA bis nach Südafrika zu finden. Die meisten Gruppen sind aber im deutschsprachigen Raum angesiedelt. Mit der Nummer 370 sind die knapp zwanzig Männer aus Geretsried ein eher kleines und spätes "Reych" des Schlaraffenlandes. Trotzdem können sie nun schon ihr 50-jähriges Bestehen feiern und zwar - wie es ein Schlaraffe formulieren würde - "am 9. im Windmond anno Uhui 160".

In der Schlaraffia wird zwar Deutsch gesprochen, aber es ist ein sogenanntes Schlaraffenlatein, das sich an der mittelalterlichen Sprache orientiert. Die Männer reden sich in der dritten Person an, statt "essen" sagen sie "atzen", das Bier wird "Quell" genannt und der "Burgschreck" ist niemand anderes als die Schwiegermutter und gehört somit zum "Tross", zur Familie. Nur woher eigentlich der Name "Schlaraffia" kommt, weiß keiner so genau. Eine Möglichkeit ist der Anklang an den Begriff "Sluraffe", was so viel bedeutet wie "sorgloser Genießer". Werner Sebb findet: "Das trifft das, was wir tun, eigentlich recht gut."

Bei den "Sippungen", den wöchentlichen Treffen, finden zwei verschiedene Rituale statt. Einerseits wird das Protokoll des vergangenen Zusammenkommens und Grüße aus anderen "Reychen" verlesen. Anschließend folgt man dem Leitspruch "in arte voluptas", in der Kunst liegt das Vergnügen. Die Hobby- und Berufsmusiker, Poeten und Zauberkünstler haben hier die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren. Es werden Werke von bekannten Autoren und Komponisten sowie eigene Ideen vorgetragen. Bei den Urschlaraffen in Prag war ein echter Uhu anwesend, der immer wieder Laute von sich gegeben hat. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass "Lulu" heute ein anerkennender Ausruf im Schlaraffenland ist. "Drei Lulus sind natürlich der absolute Gipfel", erzählt Sebb schmunzelnd. Auch zur Begrüßung wird nicht "Grüß Gott", sondern einfach "Lulu" gesagt und sich vor einem präparierten Uhu verneigt.

Detailansicht öffnen Schlaraffisches Symbol für Weisheit, Humor und Tugend ist der Uhu. (Foto: Hartmut Pöstges)

Der Fantasie ist an den Abenden keine Grenze gesetzt. Eine Regel gibt es aber trotzdem: Gespräche über Politik, Religion und Geschäftliches müssen draußen bleiben. Trotz dieses Grundsatzes wurde der Verein sowohl unter den Nationalsozialisten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR und in Osteuropa verboten. Laut Werner Sebb befanden sich bis zum Kriegsbeginn auch einige jüdische Mitbürger in den Reihen der Schlaraffia. Sie hätten vor allem in Böhmen einen großen Einfluss auf die Bewegung gehabt.

Das "Schlaraffenland des Geistes", wie es auf einem Werbeflyer heißt, kann auch ehemalige prominente Mitglieder vorweisen, darunter Gustl Bayrhammer und Gustav Mahler. Um in den Bund aufgenommen zu werden, benötigt es eine Einladung. Stimmt die Chemie zwischen dem "Reych" und dem Interessierten, wird der Prüfling zum Knappen, zum Junker und schließlich zum Ritter geschlagen. Junge Leute kommen allerdings kaum dazu. Das liegt auch daran, dass der Druck in der Arbeitswelt steige und somit der Raum für Freizeit geringer werde, meint Sebb. Er selbst ist nun seit 30 Jahren als Ritter Syngthetix, der Weis(s)gestalter dabei. Dieses Jahr sitzt er sogar auf dem "Thron" und hat damit die demokratisch gewählte Leitung des "Reyches im Isarwinkel" inne. Die Gruppe in Geretsried trifft sich jeden Donnerstag in ihrer "Burg" in der Sudetenstraße. Allerdings finden die "Sippungen" nur in der "Winterung" statt, das heißt im Oktober bis April. In den Sommermonaten waren die Gründer der Schlaraffenbewegung auf Tournee und konnten deswegen nicht anwesend sein. Diese Sippungspause wurde bis heute beibehalten, genauso wie die Bestimmung, dass nur Männer Zutritt zu diesem Bund haben. "Wir sind hier auf das Verständnis und die Geduld unserer Burgfrauen angewiesen", weiß Sebb. Zu der Fest-Sippung beim Stiftungsfest in den Ratsstuben Geretsried sind aber auch die Frauen und Kinder eingeladen. Neben den rund 180 internationalen Gästen werden auch die Obersten des "Allschlaraffenrates" erwartet, ebenso Anita Zwicknagl vom Kulturamt und Bürgermeister Michael Müller (CSU). "Wenn gerade ein Schlaraffe aus den USA da ist, schaut er vielleicht auch vorbei", sagt Sebb. Einmal hatten sie einen Australier zu Besuch, der ein Stück auf dem Didgeridoo gespielt hat. Für die Geretsrieder, die sich eher an Mozart und Goethe halten, war das ungewohnt, aber interessant. Sebb war selbst schon in anderen "Reychen" zu Besuch und ist in Weilheim sogar Ehrenritter. "Das sind Schlaraffen, die oft in andere Reyche einreiten. Sie bekommen dann einen Helm in den Farben des Gastreyches geschenkt." In Geretsried ist die "Rüstung" in den schlaraffischen Farben gehalten: blau und gelb.

Über die Jahre haben sich zwischen den Schlaraffen auch gute Freundschaften entwickelt, die auch außerhalb des Bundes gelebt werden. Und doch gibt es einen wichtigen Grund für seine Mitgliedschaft in der Schlaraffia: In den "Sippungen" kann Sebb für zwei bis drei Stunden das tägliche Leben hinter sich lassen. "Das ist wie ein Jungbrunnen", sagt er und lacht.