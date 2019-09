Naturinteressierten bieten Wolfgang Kube und Ursula Scriba eine Exkursion in den Seeshaupter Schaugarten mit Barbara Kopf und Helmut Klug an, und zwar am Freitag, 13. September. Auf 2500 Quadratmetern erwartet die Besucher ein Stauden- und Insektenparadies, das seit 2001 circa 1100 verschiedene Rosen und Gehölze, Nutz- und Zierpflanzen beheimatet. Treffpunkt: 15 Uhr, Eingang Bahnhofstraße 40, Seeshaupt. Anmeldung per E-Mail an ursula@buergerliste-muensing.de oder telefonisch unter 08177/92310.