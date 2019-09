Der "Circus Mulan" gastiert noch bis zum Sonntag, 29. September, in Wolfratshausen, genauer gesagt in der Wettersteinstraße Ecke Karwendelstraße. Vorstellungen gibt es täglich von 16 Uhr an. Montag bis Mittwoch ist spielfrei, am Sonntag, 29. September, findet die Vorstellung ab 14 Uhr statt. Donnerstag und Sonntag ist "Familientag", Erwachsene zahlen dabei den gleichen Eintrittspreis wie Kinder. Am Samstag, 28. September, haben Mütter freien Eintritt. Kartenvorverkauf gibt es von 10 Uhr bis 12 Uhr an der Zirkuskasse oder unter Telefon 0163/4507086.