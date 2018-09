10. September 2018, 22:29 Uhr Veranstaltungstipp Weideprojekt

Aktion des Isartalvereins

Unterstützt durch die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal hat der Isartalverein in der Hauptstelle in Wolfratshausen am Floßkanal 1 Tafeln über das Weideprojekt in der Pupplinger Au mit den Murnau Werdenfelser Rindern aufgestellt. Das Projekt läuft seit 2010 und seit 2016 im Rahmen des Vertragsnaturschutzprogramms. Projekträger ist der Isartalverein. Den 35 Rindern stehen Weideflächen mit 62 Hektar, aufgeteilt in acht Koppeln, zur Verfügung und bleiben bis Ende September 2018 in der Au. Die Infotafeln stehen bis 20 September 2018 in Wolfratshausen.