15. Juli 2019, 21:59 Uhr Veranstaltungstipp Tölzer Tanztheater

Kooperationsprojekt im Kurhaus

Otfried Preussler hat mit dem Müllerburschen "Krabat" einen Helden erschaffen, der für eine Welt kämpft, in der Menschlichkeit, Mitleid und Freundschaft herrschen. Das Tölzer Gymnasium und die Sing- und Musikschule bringen in Kooperation "Krabat" als Tanztheater auf die Bühne. Die Aufführungen am Mittwoch, 17., Donnerstag, 18., und Freitag, 19. Juli, finden jeweils von 19.30 Uhr an im Kurhaus Tölz statt. Karten sind im Sekretariat II der Schule, in der Musikschule, bei Feinerlei Floristik, Oisam und der Tourist-Info sowie an der Abendkasse erhältlich.