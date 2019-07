3. Juli 2019, 21:39 Uhr Veranstaltungstipp Sonnenuhren

Dieter Birmann referiert über Konstruktion und Symbolik

Dieter Birmann aus München führt am Donnerstag, 4. Juli, auf Einladung des Kulturvereins Dietramszell mit Bildern, Grafiken und Beispielen aus der Umgebung von Dietramszell und aus dem Landkreis in das faszinierende Thema Sonnenuhren und die Vielseitigkeit ihrer Gestaltung ein. Konstruktionsprinzip, Zeitablesung, Symbolik und Bedeutung als Zeitnormal werden erklärt. Eintritt frei, Spenden erbeten. Einlass in der Klosterschänke ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.