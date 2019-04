7. April 2019, 22:29 Uhr Veranstaltungstipp Sonnengesang + Vaterunser

Ausstellung der Lichtmalerin Irma Streck in Benediktbeuern

Im Klosters Benediktbeuern beginnt am Sonntag, 14. April, eine Ausstellung der Lichtmalerin Irma Streck unter dem Motto: "Sonnengesang + Vaterunser". Die Bilderzyklen im Südflügel des Kreuzgangs sind bereits die dritte Ausstellung der Ebersberger Künstlerin. Auch diesmal präsentiert sie wieder religiöse Themen. Die Vernissage findet am Vortag, Samstag, 13. April, von 19 Uhr an statt. Zu sehen sind ihre Bilder bis zum 19. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: https://www.irmastreck.de