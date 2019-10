An Allerseelen sind neben Andreas Behrendt und dem Vokalensemble Egling noch viele andere Musiker in der Schäftlarner Klosterkirche zu hören

Ein anspruchsvolles Programm haben sich Kirchenmusiker Andreas Behrendt (Foto) und das Vokalensemble Egling für Allerseelen vorgenommen. In der Schäftlarner Klosterkirche interpretieren sie am Samstag, 2. November, Haydns "Missa in tempore belli" und die Bach-Kantate "O Ewigkeit, du Donnerwort" (Beginn 18 Uhr). Unterstützt wird das Laienensemble von Musikern der Musikhochschule München und den Solisten Julia Duscher (Sopran), Veronika Sammer (Alt), Eric Price (Tenor) und Manuel Adt (Bass). Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro