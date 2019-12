Bei einem "Alpenländischen Adventsingen" musizieren unter Leitung von Tobias Brustmann die Waldramer Sänger und Sängerinnen, die Bolzwanger Geigenmusi, der Bolzwanger Dreigesang und die Weisenbläser. Dazu gibt es besinnliche Texte und ein Hirtenspiel mit Kindern. Das Programm beginnt am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Michael in Degerndorf und am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Josef in Waldram. Der Eintritt ist frei, Spenden für einen guten Zweck sind willkommen.