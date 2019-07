7. Juli 2019, 21:24 Uhr Veranstaltungstipp Münchner Naturoase

Vortrag im Kleinen Kursaal

Der Schlosspark Nymphenburg in München ist nicht bloß für seine prächtigen Bauten oder seinen Botanischen Garten bekannt. Auf dem weitläufigen Gelände leben eine große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Dies zeigt die Münchner Fotografin Referentin Bettina Haas in ihrem Vortrag am Dienstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, im Kleinen Kursaal in Bad Tölz. Veranstalter ist die Tölzer Volkshochschule. Die Referentin zeigt den Park, den Hofbaumeister Friedrich Ludwig von Sckell bis ins kleinste Detail geplant hat, im Wandel der Jahreszeiten.