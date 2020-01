Er tritt bei Hochzeiten und Firmenfeiern auf, bei Geburtstagspartys und Straßenfesten: Paul Pingu, alias Rainer Lorz, kommt mit seiner "Magic Comedy" zum Wolfratshauser Kinderfasching, der an diesem Sonntag, 26. Januar, von 14 bis 17 Uhr in der Loisachhalle über die Bühne geht. Der Eintritt kostet drei Euro für Mädchen und Jungen, Erwachsene zahlen sechs Euro. Die Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen an der Faschingsparty teilnehmen.