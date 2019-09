Geigentag in Berg

Freunde der Geigenmusik treffen sich am Samstag, 5. Oktober, im Landgasthof Berg bei Eurasburg mit Franz und Sissy Mayrhofer. Von 10 Uhr an können Spielfreudige dort musizieren. Auch Begleiter mit Gitarre, Harfe und Bass, Flöten oder Klarinetten sind willkommen. Wer etwas dazulernen möchte, ist ebenfalls richtig: Dafür gibt es zwei Spielhefte für Anfänger und Fortgeschrittene, und erfahrene Musikanten unterstützen Neulinge. Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Geigentag findet nur am Samstag statt.