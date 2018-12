18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Veranstaltungstipp Figuren am Faden

Ausstellung im Museum Starnberger See

Derzeit sind im Museum Starnberger See zwei Ausstellungen zu sehen. Die "Revolution in der Provinz" wird bis Juli 2019 gezeigt und "Die fantastische Welt der Marionetten" bis 28. April 2019. Diese außergewöhnliche Sammlung des Ehepaars Naefe zeigt neben bayerischen und böhmischen auch indonesische, französische und sizilianische Marionetten. Das Museum Starnberger See ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An Heilig Abend und Silvester bleibt das Museum geschlossen.