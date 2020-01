Im Pfarrheim von St. Kilian in Bad Heilbrunn findet am Samstag, 11. Januar, von 13 Uhr an, ein Faschingsmarkt statt. Gisela Bandhauer, Johannes Müller, K arin Stippler, Andrea Haslacher und Lena Tuschl (von links) von der "aktion hoffnung" präsentieren dabei eine bunte Vielfalt an Secondhand-Faschingskostümen. Die Aktion unterstützt seit mehr als 30 Jahren Entwicklungsprojekte in Afrika, Lateinamerika, Asien und Osteuropa durch finanzielle Hilfen. Weitere Infos unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte.