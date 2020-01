Zum Faschingsball im Tölzer Kurhaus am Samstag, 1. Februar, dürfen die Besucher auch ein bisschen legerer sein. Ob in Verkleidung, in Tracht oder schwarz-weiß in Abendmode: Es zählt für die Veranstalter allein die gute Laune. Für alle Tanzbegeisterten spielt die Monaco Big Band unter anderem mit Peter Zoelch bis Mitternacht. Einlass ist schon von 19 Uhr an. Der Faschingsball beginnt um 20 Uhr. Vor dem Tanzvergnügen können sich die Gäste in der Gastronomie des Kurhauses stärken. In den Tanzpausen treten die Garden aus Bichl und Wolfratshausen auf.