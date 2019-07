9. Juli 2019, 22:11 Uhr Veranstaltungstipp Alle Register ziehen

Orgel-Schnuppertag in der evangelischen Johanneskirche in Bad Tölz

Alle, die Interesse am Orgelspielen haben, sind am 20. Juli von 16 bis circa 19 Uhr zum Orgelschnuppernachmittag in die evangelische Johanneskirche in Bad Tölz eingeladen. Willkommen ist jeder, der das Instrument gerne näher kennenlernen möchte. Zu Beginn gibt es eine kurze Einführung. Dann darf jeder selbst einmal auf der Orgelbank Platz nehmen. Den Abschluss bildet ein Kurz-Konzert, bei dem sich die Organistin gern auf Finger und Füße schauen lässt. Anmeldung bis 15. Juli bei Elisabeth Göbel (08041/76127338) oder Elisabeth.Goebel@elkb.de.