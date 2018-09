23. September 2018, 21:55 Uhr Veranstaltungsreihe Die Umwelt im Fokus

Nach erfolgreicher Premiere startet der Klimafrühling Oberland 2019 ins zweite Jahr

Der Klimafrühling Oberland geht in die zweite Runde. Bis Mitte Dezember können wieder Vorträge, Filmvorführungen, Exkursionen, Besichtigungen, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und vieles mehr bei den Organisatoren eingereicht werden. Veranstaltungszeitraum ist der 14. März bis 7. April 2019. Neben den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen beteiligen sich im kommenden Jahr erstmals auch den Landkreis Miesbach und die Stadt Penzberg.

Nach dem Erfolg der 2018 ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe, zu der rund 2000 Besucher kamen, soll der Klimafrühling Oberland 2019 erneut stattfinden. Als neuer Partner ist dann auch die Bürgerstiftung für Erneuerbare Energien und Energieeinsparung "Energiewende Oberland" am Klimafrühlings beteiligt.

Veranstaltungen anbieten können Vereine, Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen oder Privatpersonen. "Alle Veranstaltungen zusammen sollen ein umfassendes Programm ergeben, das den Klimaschutz und die regionalen Handlungsmöglichkeiten während der drei Wochen des Klimafrühlings in den Mittelpunkt stellt", so Andreas Süß, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises und Mitinitiator des Projektes. Die Veranstaltungen des Klimafrühlings Oberland richten sich an alle Bürger der Region und sollen informieren, aktivieren und Lust am eigenen Engagement wecken.

Die Veranstalter selbst profitieren von der Öffentlichkeitsarbeit zum Klimafrühling über soziale Medien, Inserate oder Plakate und können auf diese Weise gleichzeitig neue Partner, Netzwerke oder Interessenten gewinnen. Die Anmeldung von Veranstaltungen ist sofort bis zum 14. Dezember über www.klimafrühling.com möglich. Über das Veranstaltungsmotto für 2019 kann noch bis zum 14. Oktober ebenfalls über die Projekthomepage abgestimmt werden.