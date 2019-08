13. August 2019, 22:05 Uhr Veranstaltungen in Kochel Afrikanische Klänge und Berggottesdienst

Auf zwei besondere Termine verweist die Evangelische Kirchengemeinde Kochel: Am Donnerstag, 15. August, erklingen Melodien aus Westafrika in der Kirche (Beginn: 19.30 Uhr). Am Samstag, 17. August, zelebriert Urlauberseelsorgerin Eszter Balog einen Berggottesdienst am Herzogstand (11 Uhr).