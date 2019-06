6. Juni 2019, 21:52 Uhr Veranstaltungen in Bad Tölz Der Name der Rose

Tölzer Gartentage beginnen mit der Taufe einer Neuzüchtung

Es ist nicht mehr lange bis zu den 20. Tölzer Rosen- und Gartentagen, die heuer von Freitag, 7. Juni, bis Montag, 10. Juni, Besucher in die Kurstadt locken werden. Das Jubiläum wird schließlich gebührend gefeiert. Wie vor 20 Jahren wird beispielsweise auch heuer wieder eine Rosentaufe stattfinden: Am Eröffnungstag erhält die vom Rosenhof Schultheis gestiftete Züchtung aus Bad Nauheim offiziell ihren Namen.

Im Vorfeld der Festtage wurde vom Tölzer Veranstalter hierzu ein Namenswettbewerb initiiert. Nach reger Beteiligung steht der Name der neuen Tölzer Rose nun fest. Er lautet: "Isaria". Wie angekündigt erhält der Gewinner der Wettbewerbs ein Exemplar aus der Züchtung. Da "Isaria" insgesamt drei Mal vorgeschlagen wurde, spendiert der Rosenhof Schultheis insgesamt je ein Exemplar für alle drei Gewinner. Die Rose selbst ist eine kleine Strauchrose, wird bis zu 1,20 Meter hoch und ist öfterblühend mit große Blüte. Und sie dufte zudem "narrisch gut", schwärmt Michaela Dorfmeister, Geschäftsführerin der Rosentage. Noch aber trägt "Isaria" ihren Namen nicht. Wie auch vor 20 Jahren wird das Kabarettistenduo Herbert und Schnipsi die mittelgroße Strauchrose aus Bad Nauheim um Punkt 15 Uhr am Eröffnungstag mit einer Flasche Isarwasser auf ihren offiziell auf ihren Namen taufen, so Dorfmeister. "Isaria" wird damit die "Schöne Tölzerin" ablösen, deren Taufe vor 20 Jahren bei den ersten Rosentagen - ebenfalls von Herbert und Schnipsi durchgeführt - den Startschuss für die vergangenen zwei Jahrzehnte Rosentage gab.

Im Hinblick auf die kommende Veranstaltung verweist Dorfmeister auf die Worte von Herzogin Kate bei der London Chelsea Flower Show: "Die Leute sollen bei jedem Wetter mit der Familie mehr rausgehen." Das gilt in diesem Jahr auch und besonders für die Tölzer Rosentage. Denn im Falle eines Schlechtwettereinbruchs bietet ein Festzelt auf dem Parkplatz 60 Quadratmeter Trockenheit für alle Gäste. Etwa 170 Aussteller bieten zudem alles rund um den Garten an, von der Blüte bis zur Sonnenliege. Kabarett, Musik, diverse Gewinnspiele und allerlei kulinarische Angebote runden das Angebot ab. Der Eintritt beträgt 7 Euro, Rentner und Studenten zahlen 6 Euro, für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei und eine Dauerkarte für alle vier Tage kostet 14 Euro.

Mehr unter www.rosentage.de