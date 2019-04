5. April 2019, 21:42 Uhr Veranstaltung Singen mit Claudia Sommer

Die evangelische Kirche Sankt Michael in Wolfratshausen lädt ein zu einem Mitsingkonzert unter dem Motto "Get together", das am Sonntag, 7. April, in der Kirche in der Wolfratshauser Bahnhofstraße 2 stattfindet. Angesprochen fühlen sollen sich alle, die in lockerer Atmosphäre und bei guter Akustik gerne Livemusik hören, und jene, die gerne Livemusik hören und dabei mitsingen möchten, heißt es in der Ankündigung. Mit von der Partie ist auch die Künstlerin Claudia Sommer. Sie erklärt: "Nichts mache ich lieber als Singen. Es ist meine Leidenschaft, meine Berufung, mein Leben. Meine Profession. Wie wundervoll, dies mit Menschen zu teilen." Beginn: 20 Uhr, der Eintritt ist frei.