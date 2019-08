6. August 2019, 22:10 Uhr Veranstaltung in Wolfratshausen Die Kunstmeile leuchtet

Event mit mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler setzt einen Akzent im Japanischen Garten

Von Felicitas Amler, Wolfratshausen

Es ist die siebte Kunstmeile und die erste, bei der Wolfratshausen zweifach romantisch erleuchtet wird: Der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) hat diesmal zwei Lichtkünstler für seine Ausstellung gewonnen, die sich über 90 Stationen in Geschäften und im öffentlichen Raum erstreckt. Alfred Fraas gestaltet wieder zusammen mit Wolfratshauser Schülern den Sebastianisteg. Die Kinder haben dazu gebastelt - was, verraten die Veranstalter nicht -, und Fraas beleuchtet die Decke des Stegs mit Lichtspielen. Neu ist der Japanische Garten zwischen Mühlbach und Johannisplatz als Ausstellungsort der Meile. Der Holzhauser Lichtkünstler Gregory Prade illuminiert den idyllisch gelegenen Garten mit 90 Lampions: Blaue Papierlaternen säumen den Bachlauf, orange-rote die kleinen Wege innerhalb des Gartens. Ein poetischer Akzent in der sonst eher aufs Geschäftsleben in der Innenstadt bezogenen Schau.

Der Ursprung der Kunstmeile waren Geschäftsleerstände in der Altstadt. LAW-Sprecher Hans-Werner Kuhlmann sagt, er habe seinerzeit auf einer Fachtagung erfahren, dass man leere Schaufenster mit Kunst beleben könnte. Mit dieser Idee habe er sich an Frederik Holthaus gewandt, den Geschäftsführer des damals noch in Wolfratshausen ansässigen Isar-Kaufhauses. Seitdem findet die Kunstmeile alle zwei Jahre statt. Mit wachsendem Zulauf, wie die Veranstalter stolz vermelden.

Nach Kuhlmanns Auskunft haben sich heuer mehr als 140 Künstler beworben, eine Jury habe 110 ausgewählt - "etablierte Künstler, junge aufstrebende und viele neue". Es sei eine Mammutaufgabe gewesen, sie mit ihren Werken auf die einzelnen Stationen zu verteilen, sagt Kuhlmann, der sich die Organisation der Kunstmeile mit Marianne Wirth-Grabow, Astrid Göpfert und Carmen Gröbmair-Jonas teilt.

Die Eröffnung am Freitag, 20. September, findet zunächst in der Loisachhalle statt, wo die Wellküren auftreten, anschließend geht es weiter in die Marktstraße zur "Late Night" mit Musik an verschiedenen Plätzen, geöffneten Läden und drei Live-Attraktionen: Die auf rechts umerzogene Linkshänderin Astrid Göpfert malt beidhändig Porträts, der Lederkünstler Florian Fischer demonstriert sein Handwerk und Rainer Lorz zaubert.

Kunstmeile Wolfratshausen, 20. September bis 6. Oktober. www.kunstmeile-wolfratshausen.de