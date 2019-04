5. April 2019, 21:42 Uhr Veranstaltung in Eurasburg Autarkes Wohnen

Der Verein "Einfach gemeinsam leben" beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe "Klimafrühling Oberland", die noch bis Sonntag, 7. April, läuft. Just zu diesem Tag lädt der Verein zusammen mit dem Kooperationspartner "Wohnwagon" ein zu einem bunten Programm rund um die Themen "Tiny Houses" und "Autarkes Wohnen". Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die von 13 Uhr bis 18.15 Uhr angesetzt ist, steht ein Workshop zum Thema "Wie viel braucht der Mensch wirklich?" (15 Uhr). Veranstaltungsort ist das Sägewerk Josef Geisberger in Lengenwies, Eurasburg. Dort ist auch ein "Wohnwagon-Hotel" an diesem Tag zu besichtigen.