Was wünschen sich die jungen Wähler von der Politik? Um diese Frage zu klären, veranstalten die Jugendverbände im Landkreis unter dem Motto "Weil's ned wurscht is!" ein Speeddating mit den Landratskandidaten. Am Donnerstag, 13. Februar, müssen sich Josef Niedermaier (Freie Wähler), Filiz Cetin (SPD), Anton Demmel (CSU), Klaus Koch (Grüne) und Sebastian Englich (Linke) im Tölzer Pistolero Club (Moraltpark 3) den jungen Leuten stellen. Die Veranstaltung sei eine gute Gelegenheit, um auf Tuchfühlung mit den Kandidaten zu gehen, heißt es in der Einladung. Beginn: 19 Uhr.

