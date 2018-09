6. September 2018, 22:07 Uhr Veranstaltung der SPD Vom Bienensterben bis zur Asylpolitik

Um die Agrarpolitik geht es bei einer Veranstaltung der SPD-Ortsvereine Geretsried, Wolfratshausen und Icking am Freitag, 7. September, von 19.30 Uhr an im Gasthaus Flößerei. Gastredner sind Maria Noichl, SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament, und Robert Kühn, Stimmkreiskandidat für die Landtagswahl. Themen sollen sein: "Agrarpolitik im Zeichen von Bienensterben und Klimawandel" und "Asylpolitik der EU". Die SPD stellt die Frage, ob die Europäische Union die Herausforderung schaffe, Schutz für berechtigte Flüchtlinge zu gewähren und strukturierte Zuwanderung in das demokratischen Systeme zu ermöglichen. Weitere Fragen, die besprochen werden, sind der Handelsstreit mit den USA und der Brexit. "Wie sieht die Zukunft der EU-Handelspolitik aus? Visegrad Gruppe - was muss die EU tun, um eine Spaltung zu verhindern?" Kühn will mit Noichl sowohl den aktuellen Stand als auch die weitere Entwicklung diskutieren. Auch Besucher sind aufgefordert, Fragen einzubringen. Noichl ist seit 2014 Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Ihre Schwerpunkte sind Agrarpolitik und Gleichberechtigung. In beiden Ausschüssen ist sie Vollmitglied. Darüber hinaus arbeitet sie als Stellvertreterin im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr.