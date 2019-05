27. Mai 2019, 21:52 Uhr Veranstaltung Charleston & Couplets

Freilichtmuseum Glentleiten feiert die "Goldenen Zwanziger"

Zu einer musikalischen Zeitreise in die 1920er Jahre lädt am Donnerstag, 30. Mai, das Freilichtmuseum Glentleiten ein - mit Musik, Führungen und Aktionen für Kinder. Von 11 bis 16 Uhr singen und spielen Titus Waldenfels und sein

Ensemble bayerische Musik der Zwanziger Jahre: Couplets, Jazz und Ragtime wechseln sich ab mit Tango, Landler, Walzer und Polka. Um 11 Uhr beginnt eine Führung durch die Sonderausstellung "Eine neue Zeit". Annika Röttinger, eine der Kuratorinnen der Wechselschau, zeigt, was die Menschen in Oberbayern damals bewegte. "Nicht nur Bubikopf und Charleston prägten diese Zeit, sondern auch Inflation, politische Unsicherheit und Lebensmittelknappheit", heißt es in der Einladung. Die Ausstellung spürt dem Alltag der ländlichen Bevölkerung nach und beleuchtet die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Aufstieg des Nationalsozialismus.

In der Museumshafnerei können Besucher von 11 bis 14 Uhr mit Hilfe von vorgefertigten Formen Schüsseln aus Tonplatten gestalten und verzieren. Von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr gibt es für Kinder eine offene Seifenwerkstatt. Auch altes Handwerk kann an der Glentleiten bestaunt werden: Am Vormittag wird im historischen Backhaus frisches Holzofenbrot gebacken, am Nachmittag eine Klöpplerin und eine Silberschmiedin Einblicke in ihre Arbeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Glentleiten ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.