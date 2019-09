Im Sommer 2015 geschah Ekliges in Münsings Untergrund: Ein Wasserrohr platzte und ergoss seinen Inhalt großzügig in die Umgebung, direkt vor dem Haus in der Weipertshauser Straße Nummer 1. Den Schaden musste die Gemeinde reparieren, der das Rohr gehört - die Regulierung umfasste nicht nur Straße und Rohr, sondern auch das Haus, das durch eindringende Nässe beschädigt worden war. Weil es aber ein Jahr später dort immer noch feucht war, klagte der Hausbesitzer vor dem Landgericht München II gegen die Gemeinde und gegen den Freistaat Bayern. Die Straße, die das Rohr bedeckt, ist eine Staatsstraße. Gut 50 000 Euro möchte er haben. Am Mittwoch wurde verhandelt - es war eine mehr als zähe Angelegenheit, bei der noch dazu am Ende nicht viel herauskam.

Das begann schon damit, dass die Beklagten-Anwälte die Legitimation des Klägers anzweifelten: In dem Haus befinden sich neun Wohnungen, eine davon hat dieser auf seinen Sohn übertragen - aber gehört der Rest ihm allein? Oder ihm mit seiner Frau? Ist das Ganze eine Wohnungseigentümer-Gemeinschaft? Aus welchen Personen besteht diese? Gehört die Ehefrau dazu? Sonst noch jemand? Das wusste der Eigentümer auswendig nicht zu beantworten, weshalb Christiane Karrasch, die Richterin, vorschlug, doch erst einmal mit der Sachlage weiterzumachen.

Das wurde aber nicht einfacher - bei der Durchsicht der Handwerker-Rechnungen hatte die Beklagten-Anwältin festgestellt, dass dabei auch Dinge abgerechnet wurden, die schon beglichen worden waren. Dann ging es um Bordsteinfugen und ihre Abdichtung, um den Rinnstein und wie weit er gehen müsste, und darum, ob denn Wasser bergauf fließen könne - trotz eines Gefälles behauptet der Kläger, Regen verteile sich im Erdreich und dringe von dort seitwärts in die Mauern seines Hauses ein. Münsings Bürgermeister Michael Grasl saß zwischen den beiden Juristen auf seiner Seite und musste gar nichts sagen, weil überhaupt nicht klar wurde, wer wen wodurch geschädigt haben könnte.

Nach fast vier Stunden Verhandlung stöhnte die Richterin: "Jetzt wäre eine Lösung schön." Die gab es aber nicht - nur die Aussage der Beklagten-Anwältin, freiwillig würde man "zehn Prozent max" bezahlen. Das kann der Hauseigentümer nun mit seiner Familie besprechen, wenn er das Angebot nicht annimmt, wird das Gericht in einigen Wochen eine Entscheidung verkünden.