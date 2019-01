24. Januar 2019, 22:09 Uhr Urteil Haftstrafe für Angriff in Rambo-Manier

Das Landgericht verurteilt zwei Handwerker wegen gefährlicher Körperverletzung, nachdem sie andere Männer mit Messer und Radkreuzschlüssel attackierten

Von Andreas Salch , München/Bad Tölz

Der kleine Sohn des Angeklagten hat Geburtstag. Und an diesem Tag, an dem er zwei Jahre alt wird, wird sein Vater vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht München II zu vier Jahren Haft verurteilt. Mal sitzt der Bub auf dem Schoß seiner Mutter, mal auf dem seines Opas, die im Zuschauerraum des Sitzungssaals B 266 im Strafjustizzentrum Platz genommen haben und damit beschäftigt sind, dass der Kleine nicht zu viel Lärm macht. Dass sein Vater nicht einfach aufsteht und zu ihm geht, versteht der Kleine sicher nicht.

Der Vater, ein 24-jähriger Tiefbauer aus dem südlichen Landkreis, wird schuldig gesprochen wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen sowie wegen Sachbeschädigung. Gegen den Arbeitskollegen des Tiefbauers, einen 27-Jährigen aus Waakirchen, der mit auf der Anklagebank sitzt, verhängen die Richter ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zwei Jahre Haft. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Am frühen Abend des 17. November 2016 waren die Angeklagten zu einer Obdachlosenunterkunft in der Dietramszeller Straße in Bad Tölz gefahren. Angeblich wollten sie dem Ex-Freund der Partnerin des Tiefbauers und dessen Bruder eine "Abreibung verpassen", wie es in der Anklageschrift heißt.

In den Tagen vor der Tat soll der Bruder des Ex-Freundes den Tiefbauer und dessen Partnerin, die damals ein Kind von ihm erwartete, beleidigt haben. Unter anderem soll er dem 24-Jährigen vorgehalten haben, er sei unfähig und nicht reif genug, die Rolle eines Vaters einzunehmen. Dem Tiefbauer platzte der Kragen. Er erzählte seinem Arbeitskollegen von den Vorwürfen und habe daraufhin, so die Überzeugung der Staatsanwaltschaft, den Entschluss gefasst, den Ex-Freund seiner Partnerin und dessen Bruder "fertig zu machen."

Am Abend des 17. November 2016 seien die Angeklagten in "Rambo-Manier vor die Obdachlosenunterkunft gefahren", sagte Staatsanwältin Karin Jung bei ihrem Plädoyer. Vor dem Anwesen hätten sie in Richtung des Fensters gebrüllt, hinter dem der Bruder des Ex-Freundes damals wohnte. Der Arbeitskollege des Tiefbauers hatte vor Gericht versichert, er und sein Freund hätten "nur reden wollen". Doch zu einem Gespräch kam es nicht. Zunächst hatte ein völlig unbeteiligter Mann die Unterkunft verlassen, dann ein weiterer, der sich mit einem hölzernen Besenstiel bewaffnet hatte. Der Tiefbauer und sein Freund griffen sie an. Weil der Tiefbauer dem einem der Männer unter anderem mit einem Messer einen Stich in den Bauch versetzt und der Waakirchener dem anderen Mann mit einem Radkreuzschlüssel auf den Kopf geschlagen hatte, plädierte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags. Für den Tiefbauer, der zweifach vorbestraft ist, forderte sie achteinhalb Jahre Haft, für den 27-jährigen Waakirchener sieben Jahre. Zudem beantragte die Staatsanwältin für den Tiefbauer eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Im Januar vergangenen Jahres war der 24-Jährige gemeinsam mit einem anderen Freund überfallartig in die Wohnung eines Metallbaumeisters in Bad Heilbrunn eingedrungen und hatte diesen mit einem rund 400 Gramm schweren Gabelschlüssel am Unterarm verletzt. Mit der Tat wollte der 24-Jährige angeblich eine Bekannte rächen, die das Opfer beleidigt hatte.

Als Richter Thomas Bott die Urteile verkündete, blieb der Tiefbauer ungerührt. Sein Arbeitskollege atmete erleichtert tief durch. Anders als die Staatsanwaltschaft werteten die Richter die Tat vor der Obdachlosenunterkunft als gefährliche Körperverletzung. Beide Angeklagte hätten nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt. Obwohl der Tiefbauer mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen hatte, habe er dies nicht "mit voller Wucht getan", so Richter Bott. Die Klinge war rund einen Zentimeter tief in den Bauch des Mannes eingedrungen. Auch bei dem Waakirchner sah das Gericht keinen Tötungsvorsatz, als er mit dem Radkreuzschlüssel auf den Kopf seines Kontrahenten schlug. Das Opfer, so die Richter, habe zwar drei Kopfplatzwunden erlitten, aber keinen Schädelbruch.