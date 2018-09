24. September 2018, 22:02 Uhr Unwetter in Bad Tölz-Wolfratshausen Mit Tempo 115 über die Region

Sturm Fabienne bringt Baugerüst zu Fall. Es gibt keine Verletzten

Von Benjamin Engel, Bad Tölz-Wolfratshausen

Böen von bis zu 115 Stundenkilometern hat das Sturmtief Fabienne Sonntagnacht am Gipfel des Fahrenbergs erreicht. In Wolfratshausen hielt ein Baugerüst an einer Edeka-Filiale gegen 21.45 Uhr den Naturkräften nicht mehr stand. Es drohte auf die Sauerlacher Straße zu stürzen, schildert Johannes Buxbaum, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Weidach. Mit den Wolfratshauser Einsatzkräften sei das Gerüst kontrolliert zu Boden gebracht worden. Die Sauerlacher Straße sei zwei Stunden lang bis Mitternacht für den Verkehr gesperrt worden.

Darüber hinaus verursachte der Sturm in der Region nur kleinere Schäden. "Es gab keine Verletzten", berichtet der Tölzer Kreisbrandrat Karl Murböck. Im Landkreis musste die Feuerwehr seinen Angaben nach zehn Mal ausrücken - zumeist, weil Bäume auf Straßen gestürzt waren.

Im Schönmühl bei Penzberg stürzte gegen 21.55 Uhr ein Baum auf die Staatsstraße nach Bichl. Dieser beschädigte laut Polizei ein Einsatzfahrzeug der Roche-Werksfeuerwehr - Schaden 10 000 Euro. Laut dem Penzberger Feuerwehrkommandanten, Christian Abt, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Einsatzkräfte hätten die Staatsstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt und den Verkehr über das Gasthaus Schönmühl umgeleitet. Von einigen Einsätzen spricht Andreas Rohrhofer, stellvertretender Tölzer Polizeichef. Mitglieder von Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei hätten Äste und Bäume von Straßen beseitigen müssen, etwa auf der Kreisstraße TÖL 7 von Königsdorf nach Bad Tölz, auf den Bundesstraßen 13 von Bad Tölz nach Sachsenkam, B 472 von Miesbach zur Kreisstadt und B 307 zwischen Fall und Vorderriß.