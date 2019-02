10. Februar 2019, 21:53 Uhr Unter der Gürtellinie Mehr Gags als Sozialkritik

Variable Bühne: Die große Kiste (in deren Mitte hier Diana Körner kartelt) lässt sich auf- und zuklappen, so dass unterschiedliche Szenerien entstehen.

Das "a.gon-Theater" mit "Paulette" in der Loisachhalle: Am überzeugendsten ist die famose Diana Körner

Von Susanne Hauck, Wolfratshausen

Die zutiefst verbitterte Paulette kann gut austeilen: gegen die "gelben Schlitzaugen", die ihr das Restaurant weggenommen, und die "Neger", die ihrer Tochter ein Kind gemacht haben. Ihren dunkelhäutigen Schwiegersohn Ousmane nennt sie beharrlich "Osama" wie den Terroristen, den Teenie-Enkel "kleinen Bananenfresser". "Weil du schwarz bist", schleudert sie ihm entgegen, als dieser fragt, warum sie ihn nicht mag. Aber die rassistische Alte muss auch einstecken: als Sozialfall haust sie in einem Loch von einer Wohnung, ihr täglich Brot holt sie sich aus der Mülltonne, und dann pfändet auch noch der Gerichtsvollzieher ihr Hab und Gut.

"Paulette" hieß der erfolgreiche französische Film, der 2013 in die Kinos kam. Mit dem Untertitel "Oma zieht durch" hat das Münchner Theaterensemble a.gon die Komödie von Anna Bechstein unter der Regie von Thomas Donndorf am Donnerstagabend auf die Bühne der Loisachhalle gebracht. Es ist vor allem die famos aufspielende Diana Körner, die das Publikum erfreut. Der aus vielen Film- und Fernsehproduktionen bekannten Schauspielerin ("Liebling Kreuzberg", "Forsthaus Falkenau", "Samt und Seide") nimmt man ohne weiteres die rabiate Rentnerin ab, die wütend gegen die Tür tritt und auf dem Gemüsemarkt um eine alte Stange Lauch streitet. Auch wenn es verbal oft unter die Gürtellinie geht - die versierte Mimin bringt das rüber, ohne peinlich zu wirken.

Haben verarmte Mütterchen vor hundert Jahren Blumensträuße an der Straßenecke verkauft, verfällt Paulette auf eine einträglichere Geschäftsidee: Sie vertickt Haschischplätzchen. Der harmlos wirkenden Rentnerin kommt niemand auf die Schliche. Ihre Drogendealer-Karriere nimmt rasch Fahrt auf und bald kann sie sich nicht nur eine schicke rote Lederjacke und eine flotte Föhnfrisur leisten, der aufkommende Reichtum erweicht auch ihr hartes Herz. Ihre neu entdeckte Empathie bekommen der Schwiegersohn Ousmane (nicht nur körperlich eine Wucht: Hans-Jürgen Helsig), Enkel Leo (Vicco Farah) und der schüchterne Langzeit-Verehrer Walter (Lutz Bembenneck) zu spüren.

Das Stück spielt in den Banlieues von Paris, im Bühnenbild ideenreich umgesetzt mit zwei möblierten und mit Graffiti bunt besprühten Würfeln, deren Seitenwände sich nach Bedarf auf- und zuklappen lassen. Hier kartelt Paulette mit ihren schrulligen Freundinnen (etwas blass: Anne Stegmann und Renate Koehler) und hier fläzen sich die jugendlichen Dealerkumpane und Drogenbosse (überzeugend mit szenetypischem Sprech: Konstantin Gerlach, Michael Stark und Ricardo Angelini).

Der erste Akt gefällt mit Temporeichtum und Milieuschilderung, im zweiten Akt verliert sich die Handlung ein wenig durch das viele Hin und Her mit anderen Dealern, den etwas aufgesetzt wirkenden emotionalen Konflikten mit der Tochter und einer krawalligen Befreiung des entführten Enkels. Es bleibt wenig übrig von der Sozialkritik, die in dem Stück mit Altersarmut und Fremdenfeindlichkeit eigentlich steckt. So muss sich Hauptdarstellerin Körner zum Schluss direkt ans Publikum wenden, um zu erinnern, dass Paulette nicht aus Jux und Tollerei mit Gesetzen bricht, sondern aus bitterer Not handelt.

Die Regie setzt lieber auf Unterhaltung. Dabei helfen humorvolle Elemente wie eine Gospel-Einlage "Oh happy day", eine Luftgitarren-Nummer, ein über die Bühne jagender französischer Bilderbuch-Gendarm mit Knüppel und Képi sowie Szene-Jugendliche, die mit Hip-Hop-Tanzposen auf cool machen. Das Publikum in der ganz ordentlich gefüllten Loisachhalle fühlt sich insgesamt recht gut unterhalten und spendet ehrlichen Applaus, der vor allem bei Diana Körners Schlussverbeugung deutlich anschwillt.