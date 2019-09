Ein Traum: Ein Instrument spielen zu können, ohne Noten lesen zu müssen. In Geretsried wird dieser Traum dank der Musikschule und der Volkshochschule (VHS) Wirklichkeit. Die beiden Institutionen haben sich zusammengetan, um älteren Menschen einen Kurs anzubieten, in dem vor allem gesungen, aber auch die Veeh-Harfe gespielt wird. Dieses Instrument hat der Landwirt Hermann Veeh entwickelt, der seinem mit dem Down-Syndrom geborenen Sohn ermöglichen wollte, eigenständig Musik zu machen. "Notenschablonen, die zwischen Saiten und Resonanzkörper geschoben werden, ermöglichen ein Spielen vom Blatt - die Noten werden begreifbar", so wird das Prinzip auf der Internet-Seite "Veeh-Harfe" erklärt.

Die Musikschule beginnt das kommende Schuljahr am 10. September mit einigen Neuerungen. Dazu gehören zwei Angebote, die über die VHS laufen, aber an der Schule stattfinden. "Lieder, die man nie vergisst" richtet sich an Senioren, einmal vormittags, einmal nachmittags. "Ob singend, summend, schunkelnd, vielleicht auch tanzend oder selbst an einfachen Instrumenten musizierend: Musik kennt keine Altersgrenzen", so lädt das VHS-Programm Interessenten zur Teilnahme ein. Musikschullehrerin Anja Awiszus leitet den Kurs. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Leistungserwartung ebenso wenig, vielmehr gehe es um "eine lustige Runde, um gemeinsam zu musizieren". Als Begleitung werden eben die Veeh-Harfe, Orff-Instrumente und Klangstäbe eingesetzt. Und es wird nicht nur gesungen, sondern auch kleine, bekannte Verse und Reime gesprochen, so dass das Gedächtnis ebenso trainiert wird wie Fein- und Grobmotorik. "In der Fachsprache heißt das Musikgeragogik", erklärt die kaufmännische Musikschulleiterin Sabrina Schwenger. Aber vor allem sollen die Seniorinnen und Senioren Freude erleben.

Das könnte auch bei dem zweiten Kooperationskurs geschehen: "Blockflöte wiederentdeckt", ebenfalls für ältere Menschen. Viele haben ja als Kind die Blockflöte gelernt, durchaus Spaß daran gehabt, dann aber doch irgendwann den Faden verloren und das Musizieren ganz sein lassen. Schade, wenn die Flöte nur in der Schublade liegt. VHS und Musikschule fordert Interessenten auf, sie herauszuholen und mitzubringen: Sanne Vos, Lehrerin der Geretsrieder Musikschule, möchte ihnen - im besten Sinn - die Flötentöne wieder beibringen. Gespielt werden laut VHS-Programm "mehrstimmige Werke aller denkbaren Epochen, zugeschnitten auf das Niveau der Gruppe".

Doch auch in ihrem Unterrichtsspektrum für junge Leute hat die Musikschule etwas Neues zu bieten: das Fagott. Sanne Vos unterrichtet dieses Instrument im neuen Schuljahr - so sich Interessenten dafür finden. Das Holzblasinstrument, das allein schon wegen seiner Größe von etwa 1,35 Meter auffällt, hat einen besonders weichen und warmen Klang. Die Musikliteratur für das Fagott reicht vom Barock bis in die Moderne.

Ansonsten sind an der Geretsrieder Musikschule noch in verschiedenen Bereichen Anmeldungen möglich, etwa in der musikalischen Früherziehung (ab vier Jahren), im Kinderchor, für die Percussiongruppe Melodrum (Sechsjährige). Und es gibt noch freie Plätze für Cello, E-Bass und Schlagzeug.

Musikschule Geretsried, Adalbert-Stifter-Straße 18 (rollstuhlgerecht ausgestattet), Telefon 08171/909615, www.musikschule-geretsried.de. Volkshochschul e (in der Stadtbücherei), Adalbert-Stifter-Straße 13, Telefon 08171/529144, www.vhs-geretsried.de