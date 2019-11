Die Freien Wähler (FW) Geretsried greifen ihrer Nominierungsversammlung für die Stadtratsliste schon mal vor: Bei einem öffentlichen "Speeddating" stellen sich "die Stadtratskandidaten" vor, so heißt es in einer Einladung für Donnerstag, 21. November, von 19 Uhr an in den Ratsstuben. Die förmliche und offizielle Aufstellung der Stadtratskandidaten ist freilich erst für Freitag, 29. November, angesetzt. Auf Nachfrage, ob da nicht ein demokratisches Verfahren ausgehebelt werde, sagt FW-Ortssprecherin Ann-Kathrin Güner, so eine Liste bedürfe ja der Vorbereitung, weswegen der Vorschlag des Vorstands nun schon feststehe. Auf den Hinweis, gewöhnlich könnten bei einer Nominierung auch neue Vorschläge aus der Mitte der Versammlung eingebracht werden, antwortete sie, das sei natürlich möglich. Die Einladung zum Speeddating lässt davon allerdings nichts erahnen. Dort heißt es an die Geretsrieder gerichtet: "Fragt Euren Kandidaten offen und ehrlich, was Ihr wissen möchtet! Pro Kandidaten habt Ihr dafür fünf Minuten Zeit. Die Kandidaten und die Freien Wähler Geretsried freuen sich auf Euch!"